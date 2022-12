Así es como el asma aumenta tu riesgo de sufrir un infarto o un ictus

Matthew C. Tattersall, Mengye Guo, Claudia E. Korcaz, Adam D. Gepner, Joel D. Kaufman, Kiang J. Liu, R. Graham Barr, Kathleen M. Donohue, Robyn L. McClelland, Joseph A. Delaney & James H. Stein. Asthma Predicts Cardiovascular Disease Events. Journal of the American Heart Association (2022). DOI: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/ATVBAHA.115.305452

Esta base se estratificó en función de si padecían asma crónica, asma intermitente o no padecían asma. El subgrupo con asma persistente, definido en base al uso diario de medicación para los síntomas de esta enfermedad, constaba de 109 individuos; el de asma intermitente de 308 y el resto de participantes no padecía asma.

Así lo expone un estudio cuyos resultados se han publicado en el medio académico Journal of the American Heart Association, en el que los autores compararon la acumulación de placa en esta parte del sistema cardiovascular de las personas con asma y de personas sanas.

