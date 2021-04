Así es como Biden planea aumentar impuestos a los ricos y empresas

De hecho, los hogares de medianos ingresos podrían ver un recorte de impuestos promedio de US$ 680 y los hogares de bajos ingresos podrían ver sus facturas de impuestos caer en US$ 760 para 2022, halló el Centro.

Un análisis de las propuestas de campaña de Biden por parte del Centro de Política Fiscal, así como los modelos del Comité para un Presupuesto Federal Responsable y el Modelo de Presupuesto de Penn Wharton, han demostrado que eso es cierto. Muestran que las familias que ganan menos de US$ 400.000 dólares al año no verán un aumento directo de los impuestos federales.

Durante la entrevista con ABC News, Biden reiteró su promesa de no subir los impuestos a quienes ganen menos de US$ 400.000 al año, una afirmación que hizo repetidamente durante su campaña. Eso incluye a alrededor del 90% de los contribuyentes.

Los cambios anteriores en la legislación fiscal habían elevado la exención a US$ 5,5 millones y reducido la tasa al 40% en 2017. Los recortes fiscales de los republicanos aumentaron en gran medida la exención, que ahora es de US$ 11,7 millones por persona para 2021, y mantuvieron la tasa del 40%.

Como parte de su plataforma de campaña, Biden quería someter los salarios de más de US$ 400.000 al impuesto sobre la nómina del Seguro Social, que actualmente tiene un tope de US$ 142.800 para 2021.

En la actualidad, las inversiones que se mantienen durante al menos un año están sujetas a una tasa máximo del 20%. Las personas que ganan US$ 200.000 al año y los matrimonios que ganan US$ 250.000 al año pagan un impuesto adicional del 3,8% sobre sus ganancias de capital para ayudar a financiar la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

Biden dijo en una entrevista en marzo con ABC News que este aumento recaudaría US$ 230.000 millones, lo que supone aproximadamente el doble de la estimación del Centro de Política Fiscal para elevar la tasa a quienes ganan unos US$ 400.000 al año. Esta medida captaría a algunas personas cuya tasa máxima es actualmente del 35% y a todas las que se encuentran en el tramo del 37%, dijo Howard Gleckman, investigador principal del centro.

Durante su carrera por la Casa Blanca el año pasado, dio a conocer un plan que aumentaría los ingresos federales en US$ 2,1 billones a lo largo de una década, según un análisis no partidista del Centro de Política Fiscal publicado en noviembre.

