así es Carla Barber, la nueva novia de Diego Matamoros

Nació el 18 de mayo de 1990, por lo que acaba de cumplir 30 años, en Las Palmas de Gran Canaria. Mide casi metro ochenta de estatura. Su vida ha oscilado entre la moda y la medicina. Ha estado casada. Participó en un reality. Tuvo un novio famoso. Y ahora vuelve a primera página de las revistas de papel couché por su relación confirmada con Diego Matamoros. Así es Carla Barber.

La joven que ha remendado el corazón del colaborador de televisión tras su ruptura con Estela Grande con su ya célebre mensaje “La vida te sorprende”, al que Barber respondió con un “El mejor regalo de mis 30 (caído del cielo)”, se licenció en Medicina en la universidad de su isla a tras soplar 23 velas.

Tres años antes, en 2010, había participado en Miss España tras haber salido coronada como Miss Las Palmas, pero perdió. Al año siguiente intentó ser Miss Mundo, pero acabó en séptimo lugar. Entre 2013 y 2015 tiene una relación sentimental con el futbolista Álvaro Morata cuando era futbolista del Real Madrid.

En una entrevista posterior a su ruptura con el delantero llegaría a molestarse porque la prensa en ocasiones se refiere a ella como “la ex de Morata”. “Álvaro forma parte de mi pasado. Yo me vendo por quién soy, no por haber estado con nadie. Algún día le llamarán a él el ex de Miss Universo”, le aseguró al diario ABC.

Mientras se especializa en cirugía plástica, estética y reparadora en Alemania, en el Hospital Eduardus (curso que no acabaría, sino que acabó especializándose en Estética en Alcalá de Henares) se presenta en 2015 a Miss España. Esta vez la suerte está de su lado y se alza con el triunfo.

En 2016, con su segundo intento de ser Miss Mundo nuevamente frustrado, participa en Supervivientes (al igual que haría años más tarde su ahora pareja), permaneciendo 68 días en el concurso y convirtiéndose, con su primera nominación, en la novena expulsada.

En 2017 abre su propia clínica estética en Madrid y actualmente tiene otra en su tierra natal. Por esta época se va asentando sus status de influencer, hasta el punto de que ahora mismo casi medio millón de personas siguen sus pasos diariamente.

En 2018 cree encontrar al hombre de su vida en la figura del doctor colombiano Camilo Esquivel, con quien se casa en septiembre de ese mismo año. Todo fue un espejismo, porque apenas ocho meses más tarde acabarían divorciándose y desde entonces no se le conocía relación alguna.

Hasta ahora. La doctora había sido noticia en 2019, pero no por sus amores, sino por su profesionalidad: en primavera abandonó la Sociedad Española de Medicina Estética, organización que le había hecho llegar un burofax explicándole su malestar dado que ella se había saltado el código deontológico.

La polémica surgió a raíz de unos sorteos que Carla Barber hacía a través de sus redes sociales con el objetivo de que personas sin mucha liquidez recibieran tratamientos estéticos, algo que vulnera una máxima médica de su disciplina por la cual no se debe crear falsas necesidades para el beneficio propio.

“Tengo un 90% de retorno de clientes y un total de 18.000 historiales médicos y tan solo 1 hoja de reclamación en un año y medio. Jamás he inyectado a un paciente sin que lo necesitase. ¿Qué pasa, os molesta que la gente sepa lo que se les pone y no la basura que antes se ponía? ¿Qué os fastidia? ¿Que tenga 28 años y me vaya tan bien? ¿Sabéis lo que os digo? Que me piro, me voy. Nunca formaré parte de una asociación como la vuestra”, fue su contestación.