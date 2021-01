así es Astro Slide, el móvil con teclado físico que se convierte en un mini portátil

Aunque en los diseños no se aprecia, el panel incluye la cámara frontal, de 13 MP. En la trasera figura una cámara de 48 MP. Viene con 8 GB + 128 GB así como con una batería de 4.000 mAh con carga rápida inalámbrica de 10W . No faltan el sensor de huella digital en el lateral, dos puertos USB-C, la toma de auriculares, la tecnología NFC, la Radio FM y el espacio para dos nanoSIM y la microSD. Pesa alrededor de 300 gramos, una de sus posibles pegas .

Nos hemos acostumbrado tanto a las pantallas táctiles que casi resulta chocante reparar en que antes no concebíamos los móviles sin su teclado . No obstante, lo retro genera curiosidad, y más si se combina con la tecnología del presente y del futuro. Una doble vía plasmada en el Astro Slide, el primer smartphone 5G con teclado físico completo. Su carácter llamativo reside además en que se trata de un dispositivo híbrido, ya que se convierte en un mini portátil .

