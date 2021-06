Así es Alberto, el hijo (y sustituto en la radio este verano) de Carlos Herrera

“Lo que me enganchó a este mundo fue ese cariño por lo puro, por la calidez que te proporciona el sonido de la caída de una aguja sobre un vinilo que automáticamente da paso a eléctricas como las de Mink Neville, Clapton o Knopfler, a voces como las de Aretha, Joplin o Cocker, pianos como el de Wonder, Joel o Dr. John o ritmos como los de Baker, Moon o Watts”, aseguró en la misma entrevista con El País.

Esto no le desanimó (también es cierto que es más sencillo ser emprendedor cuando se tiene una cierta posición), porque desde marzo de ese mismo 2016 ya tenía otra compañía en la que centrarse: Mad and Digger, agencia de publicidad y marketing online fundada junto a otros tres amigos que ayudaba a pymes y startups a darse a conocer tanto a nivel local como internacionalmente. Esta empresa sigue funcionando, tiene dos sedes (Sevilla y Madrid) y Alberto ejerce las funciones de Business Consultor.

Ello no impidió que, cuando optó por la rama de la publicidad, consiguiese un puesto en prácticas en 2015 como ejecutivo de cuentas en la prestigiosa agencia Ogilvy & Mather y un año después fundase junto a un amigo la agencia La peseta, que no sobrepasó el año de vida.

