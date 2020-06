Así era TON, el proyecto fallido de blockchain y criptomonedas de Telegram

Especialmente molesto se le nota con el hecho de que el tribunal no sólo declarara que Gram no podía distribuirse en Estados Unidos, sino en todo el territorio, con el argumento –en palabras de Durov– de que “ un ciudadano estadounidense podría encontrar alguna forma de acceder a la plataforma TON después de su lanzamiento ”.

Pavel Durov, nacido en San Petersburgo, ha sido muy duro con los Estados Unidos en la carta con la que anuncia que Telegram renuncia a TON y a Gram. Imagine, dice el fundador de la app de mensajería , “que varias personas juntan su dinero para construir una mina de oro y luego dividir el oro que sale de ella. Entonces llega un juez y les dice: ‘Muchas personas invirtieron en la mina de oro porque estaban buscando ganancias. Y no querían ese oro para ellos, querían venderlo a otras personas. Por eso, a ustedes no se les permite darles el oro’.

You May Also Like