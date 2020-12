así engañan a sus víctimas

“Sin embargo, cuando el estafador usa una aplicación con la que estamos familiarizados, junto con un posible señuelo como un ‘súper me gusta’, muchos de los consejos de conciencia estándar se quedan en el camino. Desafortunadamente, como dice el refrán, si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea “, sentencia Moore.

La FSMA dice: “Una vez que haya pagado, no tendrá ninguna esperanza de recuperar su dinero. Tan pronto como empiece a preguntarse acerca de la veracidad de esa oferta, su compañero de chat desaparecerá y ya no responderá a sus mensajes”.

You May Also Like