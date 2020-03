Así describe la psicóloga Carla Pino el tema de René Pérez

“René, ven, vamos a estudiar. Sí, te voy a hacer una pregunta, tú me la contesta’. ¿Con qué parte del cuerpo jugaban pelota’ lo’ indio’ taíno’? René, contéstame, sí e’ fácil. Atiéndeme, atiéndeme, mírame. ¿Con qué parte del cuerpo?, piensa, ¿jugaban pelota los indios taíno’? Ya sé, te la canto y entonce’ así tú te la vas aprendiendo. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y cadera. Cabeza, rodilla, muslos y cadera, cabeza, rodilla, muslos y…”. Así empieza la canción “René”.

El cantante puertorriqueño René Pérez Joglar, famoso bajo el nombre de Residente, ha sido tendencia en las últimas horas a través de las redes sociales, esto gracias a un tema autobiográfico que lleva su nombre.

El estreno de la canción se dio este viernes 28 de febrero y de inmediato las reacciones comenzaron a darse, pues el rostro más conocido de Calle 13 contó su vida desde que era un niño por las calles de Trujillo.

Todo comienza con la voz de la que parece ser una maestra, pero no, es Flor Joglar, la madre de René Pérez.

Una que escuchó el tema y de inmediato se volcó a las redes fue la psicóloga Carla Pino, quien trabjó en Jelo!: “Hola mi gente! Hoy aprovecho bien tempranito para recomendarles escuchar la nueva canción de Residente, es triste, impactante, real y la sentí hasta desesperada, la letra llega al alma y muestra por primera vez a su hijo Milo de 5 años”, destacó.

Además, mandó un mensaje alto y claro: “FUCK DEPRESIÓN, siento que es una pandemia y no estamos haciendo suficiente!”, destacó.

Carla ilustró su texto con una fotografía del carné escolar de René Pérez, fotos que recorren las redes sociales, y comentó también: “Si lees esto y estás pasando por un momento triste, desesperado y necesitas una palabra de aliento, escríbeme al DM no estás solo”. ¡Ya saben!

El propio cantante había anticipado que el tema sería muy personal y que presentaría a su hijo, Milo.

‘René’, como se tituló el sencillo, es un rap en el que habla sobre su vida: los difíciles momentos que pasó en su niñez, la relación que tuvo con su familia y amigos, la lucha por salir adelante y convertirse en un artista, el golpe de la fama y los días que vive en la actualidad. “Cuando caigo en depresión mis problemas se los cuento a la ventana del avión. El estrés me tiene enfermo. Hace diez años que no duermo”, dice una parte de la canción.

“Una noche me sentía muy, muy mal: no quería salir a tocar, estaba en México, el estadio esperándome, y yo no quería estar ahí. Tuve que llamar a mi mami, me sentía mal y no sabía por qué. Quería tirarme del balcón y no sabía por qué. Gracias a Dios, esa noche llegaba un amigo de mi universidad y se quedó conmigo. Al otro día comencé a escribir este tema”, dijo.