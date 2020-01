Así crece el supermercado digital panameño

Al contar con un portafolio fijo y móvil, podemos ofrecer mayores servicios y atención para pequeñas y medianas empresas. Las Pymes requieren no solo atención en internet fija, sino voz, movilidad y servicios integrados. De ahí que la integración de los servicios de Cable Onda Empresarial y Movistar sea una novedad y una prioridad y un beneficio para los clientes. En el caso de las Pymes, además está el componente de seguridad en las comunicaciones y en los datos, que son cada vez más importantes debido a los riesgos a los que se exponen, porque no son mejores. Hemos desarrollado y traído soluciones de ciberseguridad y de forma económica en la nube. Esto les permite acceder a estos servicios de manera rápida y económica.

