Así convenció la defensa de Nikolas Cruz al jurado sobre su sentencia

Los fiscales habían pedido al jurado que condenara al atacante a la pena de muerte, argumentando que la decisión de Cruz de llevar a cabo el tiroteo no solo fue especialmente atroz o cruel, sino premeditada y calculada y no, como sostenía la defensa, relacionada con ningún déficit neurológico o intelectual.

“Nunca, jamás, en mi vida he visto a un individuo que se haya visto afectado por la exposición prenatal al alcohol en el que haya documentación, y creo que bastante buena, de la exposición al alcohol”, testificó el Dr. Kenneth Lyons Jones, una voz destacada en los trastornos neurológicos relacionados con el alcohol. “Sé que nunca he visto tanto alcohol consumido por una mujer embarazada”.

“Nunca hemos dicho que no lo hizo. Él nunca ha dicho que no lo hizo”, ha dicho. “Lo que hizo nunca ha estado en discusión. Esta fase del juicio del proceso no es para rendir cuentas”.

