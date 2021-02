Así cambia tu personalidad a medida que cumples años

No obstante, ese cambio en la personalidad a medida que se envejece no altera el comportamiento en relación con otras personas del mismo grupo de edad. Rodica Damian , psicóloga social de la Universidad de Houston (EE UU), lo explica de la siguiente manera: “Hay una base de quiénes somos en el sentido de que mantenemos nuestro rango en relación con otras personas hasta cierto punto. Pero en relación a nosotros mismos, nuestra personalidad no está escrita en piedra, podemos cambiar”.

You May Also Like