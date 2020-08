Así atrapó el FBI a uno de los más buscados: Una fuga de agua inició la cacería del fugitivo | Noticias Univision Criminalidad

Islam Said de 32 años y su tío Yassein Said, de 59 años han sido acusados penalmente de ayudar a Yaser Abdel Said a evadir la captura durante más de 12 años, anunció la fiscal federal para el distrito norte de Texas, Erin Nealy Cox. Ambos hicieron sus apariciones iniciales ante el juez federal Hal R. Ray en Fort Worth, el viernes por la tarde.

“Aunque ella aparecía como la dueña de la casa, eso no quiere decir que ella sabía que su papá la había registrado a su nombre” , dijo la portavoz del FBI. “Por eso no fue arrestada”.

You May Also Like