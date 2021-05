así afectan los cambios hormonales a la voz de las mujeres

Filipa M.B. calcula que tardaran aún dos años en finalizar el estudio, pues “queremos que sea un estudio longitudinal y para ello tenemos que seguir a las mismas mujeres antes, durante y después de la menopausia, y eso es complicado porque no sabemos cuándo se va a producir, puede durar varios meses o años. Hasta ahora ninguna investigación lo ha hecho, pues solo hay estudios que comparan mujeres antes de la menopausia y mujeres después, pero no las mismas mujeres. Y eso no sirve, porque la voz de cada persona es única”, aclara la investigadora, que además es científica de la voz, cantante y profesora de canto.

La voz y las cuerdas vocales son muy sensibles a las hormonas sexuales, por eso, según nos explica Filipa M.B. Lã, un estudio sobre la voz debe hacer con perspectiva de género, pues son las mujeres las que más cambios hormonales sufren a lo lago de su vida y las que más padecen esos cambios, “el enfoque del estudio es el de una perspectiva de género, y en concreto en un periodo de su vida, como es la menopausia. Por un lado, la voz de la mujer presente unas diferencias significativas con respecto a la del hombre. Por ejemplo, tienen un tracto vocal más pequeño que los hombres, una laringe un 40% más pequeña, unos pliegues vocales casi un 35% también más pequeños, y también tienen una capacidad respiratoria menor. Esto hace que las mujeres sean más propensas a tener problemas en la voz, y que estos problemas les afecten más a nivel laboral si son profesionales de la voz, como cantantes, actrices, profesoras, locutoras…”. A esto se une el hecho de que las hormonas sexuales influyen en el estado fisiológico de los pliegues vocales, “como estas hormonas fluctúan mucho a lo largo de la vida de la mujer (si estás en fase reproductiva o no, si tienes la menstruación, si estás embarazada…), estos cambios hormonales se reflejan en la voz . En los hombres también puede ocurrir, pero estos cambios ocurren más tarde y no son tan acentuados como en la mujer. Por eso pensamos que era necesario hacer estudios con esta perspectiva de género, para poder comprender mejor estos cambios, cómo afectan a las mujeres y cómo abordarlos”, asegura.

