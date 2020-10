Así afecta al cerebro el consumo excesivo de pornografía

La pornografía siempre ha existido en nuestra sociedad. Como muestra, los frescos con imágenes de sexo explícito que se encontraron en las ruinas de Pompeya y que datan de hace. Sin embargo, aunque el consumo de pornografía no sea una cosa de ahora, no quiere decir que sea inocuo, y más si tenemos en cuenta cómo es ese consumo hoy día, más compulsivo y excesivo que nunca debido a la accesibilidad y anonimato que aporta Internet. Y es que, hay muchas investigaciones que apuntan a que un consumo inadecuado de pornografía podría tener varios efectos negativos a nivel neurológico, efectos que se traducción también en problema psicológicos, sexuales y sociales.

You May Also Like