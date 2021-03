La cantante estadounidense Ashley Kutcher comenzó a actuar en la escuela secundaria y a lanzar su propia música durante la universidad. Este último año, Ashley ha ganado una legión de fans más grande de lo que jamás pensó que fuera posible. Ella acaba de lanzar su nuevo sencillo titulado Love You From a Distance y logró más de un millón de reproducciones en Spotify en solo dos semanas.

