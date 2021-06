Ashley Graham lanza un potente mensaje de amor propio a través de su Instagram: "Hermoso. Fin de la discusión"

La estadounidense ha comentado que “odia” tener que justificar, hablar y discutir constantemente sobre su propio cuerpo porque, según dice, no conoce a ningún hombre que tenga que hacer lo mismo . “Pero lo que me motiva a seguir haciéndolo es que yo no tuve a nadie que hablase de su cuerpo cuando yo era joven”, explicó.

“Créeme cuando digo que tu cuerpo es hermoso, y sé que es fácil decirte a ti misma la mentira de que eres no lo suficientemente buena, lo suficientemente delgada, lo suficientemente sexy o lo suficientemente ‘impecable’ como para usar una camiseta sin mangas o un bikini, pero hace calor y tú estás buenísma. No dejes que tu mente te impida disfrutar de tu vida al máximo (y recuerda decirte a ti misma ‘te quiero’ todos los días)”, sentenciaba la modelo.

“A medida que el clima se vuelve más cálido, sé que muchas personas luchan por usar menos ropa y mostrar más piel. Espero que estas fotos en las que me han etiquetado de tantos cuerpos hermosos te motiven a amar la piel en la que estás “, comenzaba Graham. El verano es uno de los momentos más complicados para las personas con complejos con su cuerpo y enseñar las partes de sus cuerpos que no les gustan puede resultar muy difícil.

