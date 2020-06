Ashlany Gómez sobre Polo Polo: ‘La relación de padres ha mejorado mucho’

“Esto es un seguimiento o un plan piloto para poder lanzarlo oficialmente (el proyecto) así sea de manera virtual. He tenido bastante ‘lives’, inicié con temas de belleza… me ha ido bastante bien y estamos enfocados en el tema motivacional y esta sorpresita era la que le tenia preparada a tantos… la verdad que yo espero que todo se maneje dentro de la línea”, aseguró. La maquillista profesional destacó que es una persona de paz y que trata de promover exactamente eso. “La relación de padres ha mejorado mucho entre los dos y es notorio en Noah Paola”, dijo.

Les cuento que el próximo martes 23 de junio, Ashlany y Polo Polo tendrán un “live” en Instagram donde conversarán sobre ellos, sus proyectos, su hija en común (Noah Paola), “y cómo dos personas adultas podemos seguir teniendo una buena comunicación a pesar de ya no tener una relación. Definitivo que es de objetivo principal llevar un bonito mensaje”, dijo Gómez. Para los que no saben, Ashlany se ha mantenido empoderando y motivando en redes sociales durante la pandemia a través de su proyecto “Yo pude, tú también”, y este “live” con su expareja forma parte de un plan piloto virtual.

No es un secreto que la relación entre estos dos “chollywoodenses” estuvo en muchas ocasiones en el ojo de la tormenta por los casos de paternidad del exguerrero (que uno resultó no ser cierto), pero más allá de todo eso, el bienestar de su hija es lo más importante; y ahora quieren dar el ejemplo y el mensaje de que se puede mantener una buena relación entre ex, por el bien de los hijos.

