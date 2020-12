Ashlany Gómez sobre el COVID-19: ‘Es una especie de gripe muy extraña’

Sí, la propia Ashlany fue quien confirmó que tiene el virus a través de sus historias de Instagram. Le hizo captura de imagen a una videollamada que tuvo con Noah. “Bienestar puro al llamarla. Ustedes me ven chévere y todo, pero así debo pasar dos semanas. Gracias mi Diosito porque he ido mejorando, y mi cuerpo dándole a la lucha con el virus”, escribió.

You May Also Like