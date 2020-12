Ashlany Gómez: ‘Se operó, pero quedó rica, se ve linda’, le dicen

La gente no pierde el tiempo y de una vez va sacando conclusiones que pueden ser verdaderas o falsas. Lo cierto es que Ashlany Gómez se ve más rica que nunca. ¡Ajá!

La mamá de Noah Paola anunció que está en su día 12 de coronavirus, pero eso no fue un impedimento para que se arreglara bonita y se pusiera a bailar y a cantar en la sala de su casa, pues está en cuarentena.

La gente notó su tremenda “pechonalidad” y empezaron a comentar que ella se había operado. “Se operó, pero se ve bien”, “como ella nunca mostró, siempre su ropa era cerrada por eso pensarán que se operó”, “operada, otra más del momentón”, “cogía en su plan todo incluido”, “no me digas que fue con el té o las pastillas … Después me gasto mis tres realitos y no me sirve”, fueron algunos comentarios.

Ashlany no ha dicho nada al respecto, pero sí subió a su Instagram este pensamiento: “Quien controla a su mente controla a su peor enemigo”.

Ya casi termina su cuarentena, solo le queda seguir cuidándose para no volverse a contagiar.

está agradecida con Dios porque Noah Paola está muy bien, no le dio COVID-19. Ella confesó que le dio una clase de gripe extraña. Presentó los síntomas: dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. “Gracias a Dios tomé medidas”.