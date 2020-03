Ashlany cuenta qué fue lo bueno que le dejó Polo Polo

A pesar de que Ashlany Gómez y Marlon Polo tienen más de un año separados, es inevitable que aún ambos reciban preguntas sobre el otro. Esto siempre le pasa a Ashlany, quien cada vez que juega al “Pregúntame” tiene que lidiar con este tipo de cuestionamientos.

Ella abrió el compás para contestarle varias preguntas a sus seguidores y aunque pidió que fueran interesantes y diferentes, pues se centaron en lo mismo de siempre: su lucha con el peso corporal, ruptura con Polo Polo y obvio si tiene novio.

Mientras Ashlany iba respondiendo las preguntas sobre cómo se mantiene delgada, su rutina diaria y más, empezaron a llegar las preguntas más personales y emocionales.

Tú transmites paz, a pesar de todo te veo feliz y tranquila, ¿cuál es la receta? le preguntaron, a lo que ella respondió: “Definitivamente lo estoy, restaurar mi mente t mi corazón dio paso a que pudiera ver cambios reales en mí. Quien tieen paz tiene todo y el primer paso para eso es practicar el perdón. Tarea: Haga las paces con Dios”.

¿Cómo superó la ruptura con Polo Polo?

Ante esta pregunta, la maquillista confesó: “Tuve que recordar quién era Ashlany, qué quría Ashlany, cómo se proyecta Ashlany. Las decepciones son inevitables, mientras el sufrimiento es opcional”.

Aquí poco a poco, la cosa se puso mejor, y es que abordaron el tema de las reconciliaciones y si ella creía que era sano regresar con un ex después de mucho tiempo: “No veo sano regresar con una persona en la cual se pierde los principios básicos: amor, respeto, confianza. Muchas veces somos tan dependientes (emociona, económicamente etc. etc.) que perdemos el Norteeeee! Nos olvidamos de nosotros y permitimos cosas que NO deberíamos”.

Es famosa gracias a Polo Polo

Es claro que antes de la ruptura con su pareja de años y padre de su hija, a causa de una sonada infidelidad con la excampeona de Calle 7, Yoani Ben, era muy poco lo que se sabía de Ashlany, solo que era una negra muy guapa y que era novia de él. Obviamente esta es una de las preguntas que ella respondió así: “Afortunadamente de las cosas malas se sacan cosas buenas. Llegaron por curiosidad y se quedaron por interés… Y si hay interés es porque existe: EMPATÍA, INSIPIRACIÓN y la humildad”.

Eso sí, también es consciente que la avalancha de personas que la empezaron a seguir después de la sonada ruptura son “unos cuantos ‘haters’ y ‘tóxicos’ que nos AYUDAN”.

Para finalizar, Ashlany también contó que cuando salió embarazada de Noah Paola cayó como en una especie de depresión como por una semana, dice que se la pasaba durmiendo y que la única persona que le preocupaba era su mamá y la reacción que tendría al saber que ella estaba embarazada.