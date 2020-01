‘Asesinos y torturadores de animales siguen libres’, hay compromisos pendientes

“Los investigadores no se interesan por los delitos contra los animales. Pareciera que desconocen el Código Penal y si hay investigación, los jueces tampoco están tomando en cuenta toda la evidencia. Los actos de crueldad no son simples indicaciones de un defecto de personalidad menor en el abusador, son sintomáticos de un trastorno mental profundo. Según estudios del FBI los asesinos, muy a menudo comienzan matando y torturando animales”, indicó Cedeño.

Agregó que gente la humilde necesita el apoyo de un subsidio para esterilizar sus mascotas, porque no cuenta con recursos para pagar una atención privada. Estas familias que se encuentran en condiciones de pobreza tendrían que abandonar, porque no pueden quedarse con todas las crias y alimentarlos.

