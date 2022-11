Asesinan a tiros al rapero Takeoff en Houston

Gucci Mane, quien recientemente colaboró con Takeoff en la canción “Us vs. Them”, escribió en Instagram: “Esto me rompió el corazón. Descansa en paz”.

“Estoy tranquilo. Estoy relajado, pero es hora de explotarlo”, dijo Takeoff. “Es hora de aceptar las flores. No las quiero más tarde cuando ya no esté aquí”.

“Realmente quiero agradecer a los Migos, no por estar en el programa, sino por hacer ‘Bad and Boujee'”, dijo Glover en ese momento. “Es la mejor canción de la historia”.

Otras dos personas recibieron disparos y fueron trasladadas a hospitales en vehículos privados, dijo Arrington. Esas víctimas, a quienes no identificaron el martes, fueron tratadas por lesiones que no ponen en peligro la vida.

