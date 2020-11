Asesinan a tiros a famoso actor de 30 años en Texas

Getty Images

Eddie Hassell, que protagonizó Surface en NBC y Devious Maids en Lifetime, fue asesinado a tiros en Texas el 1 de noviembre, informa TMZ. Tenía 30 años.

El representante de Haskell le dijo a TMZ que el actor fue asesinado a tiros durante lo que parecía ser un robo de auto la madrugada del domingo en Texas. No se dieron otros detalles ya que el incidente está bajo investigación, dijo el gerente de Hassell a Variety. No está claro en qué parte de Texas ocurrió el incidente.

El actor, que era originario de Corsicana, Texas, según su página de IMDB, se mudó a Los Ángeles a los 11 años para seguir su carrera a tiempo completo. El papel más importante de Hassell fue interpretar a Phil Nance en la serie de ciencia ficción Surface, que también protagonizó Leighton Meester y Lake Bell.

Después de su muerte, el también actor de Surface Carter Jenkins publicó un conmovedor homenaje a su ex coprotagonista en Instagram. Escribió:

“Hoy perdí a un amigo y el mundo perdió a un gran puto amigo. Eddie me acababa de enviar esta foto el otro día. Recordamos los buenos tiempos en la grabación de Surface. Dijo que no nos dábamos cuenta de lo felices que éramos en aquel momento. Le contesté que sí lo sabíamos. Vivíamos el sueño. Edddday, muchacho, te amaré para siempre. Esto es una mierda, hombre. Si conoció a Eddie o le gustó su trabajo, por favor comparta un mensaje o un recuerdo aquí.”

Además de aparecer como estrella invitada en numerosos programas de televisión, incluidos Bones, Southland, ‘Til Death y Studio 60 en Sunset Strip, Hassell también apareció en la pantalla grande. Apareció en películas como The Kids Are All Right con Annette Benning y Julianne Moore, y The Family Tree, protagonizada por Rachel Leigh Cook y Dermot Mulroney. En 2013, apareció en la película Jobs de Ashton Kutcher sobre Steve Jobs. Hassell interpretó a Chris Espinosa, un vecino de Jobs que fue reclutado a los 16 años para construir placas de circuito en el garaje del fundador de Apple.

Hassell era un ávido skater, surfista y un apasionado de la fotografía

Además de actuar, a Hassell le apasionaba el skate y el surf. En una entrevista en 2013 con la revista Elle, dijo: “El skate ha sido una gran parte de mi vida, también me dio papeles en comerciales. Me gustaban los paseos a caballo y los rodeos en Texas y cuando me mudé a Los Ángeles, comencé a patinar. Hacía mis propias acrobacias. Me gusta cualquier cosa con una tabla: surf, wakeboard”.

En septiembre, Hassell compartió una foto de sí mismo surfeando en BSR Cable Park & ​​Surf Resort, que se encuentra en Texas.

Según las fotos que publicó en su página de Instagram, Hassell también era un apasionado de la fotografía gótica. Compartía imágenes de fotografías en blanco y negro de iglesias y castillos que visitó en todo el mundo.

La productora de Bomb City de Hassell compartió un gran tributo en Instagram después de su muerte

Elizabeth Martin, quien fue productora asociada y maquilladora clave en la película Bomb City compartió un conmovedor homenaje al fallecido actor en Instagram:

Ella escribió: “Eras más querido para mí que todos los murciélagos en todas las cuevas del mundo, @eddie_hassell. Te amaba más que al cielo en Texas. Me enojaste más que nadie que haya conocido, y amaba cada gramo de ti por eso. Descansa en paz. Siempre tendrás mi corazón”.

La cuenta de Twitter de la película de Bomb City escribió: “Estamos devastados al saber que uno de nuestros actores principales y miembros de la familia nos fue arrebatado esta mañana demasiado pronto. Por favor, manténganos a nosotros y a la familia de Eddie en sus oraciones. #eddiehassell #bombcity #punkangel “.

