ASEP suspende corte por morosidad en la facturación de hasta 400 kwh

De acuerdo con la nueva resolución, ENSA y Naturgy (Edemet y Edechi) no podrán aplicar lo establecido en el artículo 116 del texto único de la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, a los clientes beneficiados con la Ley No. 152 de 2020, que tengan un consumo promedio trimestral menor de 400 kwh al mes. El artículo 116 señala que el corte de energía se puede aplicar si el cliente tiene una morosidad mayor a los 60 días.

