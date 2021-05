Asep: no se ha emitido prórroga de licencia a NG Power

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) afirmó que hasta noviembre de 2020 no se había emitido resolución de prórroga a la licencia de la empresa Panamá NG Power , que en 2013 se adjudicó un contrato de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) por 550 megavatios con las empresas distribuidoras, y que ahora negocia cederlo a la sociedad Generadora de Gatún. Esta respuesta aparece en una nota del 18 de noviembre de 2020 del administrador de la ASEP, Armando Fuentes dirigida al abogado Moisés Bartlett, quien había solicitado al regulador informe y copia sobre la prórroga de estos contratos con las empresas Naturgy y ENSA. Este contrato de suministro de energía a largo plazo, que tiene una vigencia de 20 años, comenzaba en 2017, pero la empresa solicitó prórroga por una serie de tropiezos con el regulador de la pasada administración, entre ellos, la presentación del cierre financiero. Los representantes de NG Power acudieron a la sala tercera de la Corte Suprema de Justicia y obtuvieron el aval para mantener su vigencia. Ante este panorama, ASEP debía autorizar una enmienda para aplazar la fecha de suministro de energía, debido a que la planta no estaba construida. La enmienda al contrato fue introducida. Bartlett también había pedido a la ASEP que se procediera con la cancelación de la licencia si la empresa no ha cumplido a satisfacción con la presentación de documentos, a lo cual Fuentes respondió que la solicitud de cancelación de la licencia “no constituye una petición de información ya que dicha situación se da por razones que se hayan indicado en la propia licencia o en la legislación correspondiente”. NG Power negocia ceder el contrato de suministro de energía a Generadora de Gatún integrada por las empresas InterEnergy y AES Panamá, que cuenta con una licencia provisional.

