ASEP: Ley 6 del mercado eléctrico se debe modificar

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) reconoció que “el tecnicismo” de la Ley 6 de 1997 que regula el sector eléctrico, impide revisar la posición dominante en el mercado de generación de energía o de distribución.

Cuando la legislación se aprobó, hace más de 23 años, la energía que se producía en el país provenía de plantas hidroeléctricas que utilizan el agua como fuente y las térmicas que usan combustibles fósiles.

En ese momento la regulación que se aprobó estaba dirigida a esas fuentes de generación y no consideró otras tecnologías como biomasa, fotovoltaica, eólica, entre otras, que han tomado auge durante los últimos años para producir energía eléctrica.

La autorización para generar energía eléctrica la otorga la ASEP a través de una concesión o una licencia. La concesión solo es para las hidroeléctricas y geotermoeléctricas. La licencia de operación se otorga para el resto de las tecnologías de generación, es decir, un concepto distinto al de concesión.

La Ley 6 establece que “las empresas de generación que presten el servicio público de electricidad y sus propietarios, están restringidas a solicitar nuevas concesiones si, al hacerlo, atienden, directa o indirectamente, a través de otras empresas de generación u otros medios, más del 25% del consumo de electricidad del mercado nacional’. Este artículo solo hace mención a las concesiones y no se refiere a las licencias.

Actualmente hay más de 100 plantas de generación eléctrica en el país, en su mayoría hidroeléctricas que tienen concesiones otorgadas por la ASEP. También hay térmicas, fotovoltaicas, eólicas y de biomasa que tienen una licencia. En el mercado participan más de 20 empresas, algunas de ellas con varias plantas que utilizan distintas fuentes de generación.

Durante la citación de la ASEP en el pleno de la Asamblea Nacional, la semana pasada, la directora de legal de la entidad, Noemí Tile reconoció que como regulador tienen “un serio problema con la posición dominante” porque la Ley 6 menciona esta, pero no la regula. “Nosotros necesitamos una modificación a la Ley 6 que permita que la autoridad lo regule en el evento que haya una posición dominante”, manifestó Tile a los diputados.

Añadió que el problema no es la posición dominante sino el “abuso” que se comenta por parte de algunos de los agentes que participan en el mercado. El debate no solo se presenta con la generación, también alcanza a las empresas de distribución, dijo, para que no se dediquen a otros negocios que no sean los que se les estableció en la concesión.

Tile indicó que cada cuatro años se revisan los planes tarifarios y allí se verifica que las empresas de distribución no hayan utilizado recursos de la tarifa “para actividades que no están vinculadas con la concesión de distribución que se les otorgó porque eso lo tienen prohibido”.

Durante el interrogatorio a los representantes de la ASEP, algunos diputados señalaron a la empresa AES como una de las que excede el porcentaje de capacidad de generación que le permite la ley.

Este diario consultó al gerente general de AES Panamá, Miguel Bolinaga quien dijo que ellos son respetuosos de la regulación de cada país y siempre se han ajustado a lo que señala la legislación. Específicamente se refiere a los artículos 43, 49 y 58 de la Ley 6. El 43 señala que quedan sujetas al régimen de concesiones la construcción y explotación de plantas de generación hidroeléctricas y geotermoeléctricas, y las actividades de transmisión y distribución de electricidad para el servicio público. El 49 dice que el régimen de licencias se aplicará a la construcción y explotación de plantas de generación distintas a las sujetas a las concesiones y el 58 que establece la restricciones de no tener concesiones por más del 25% del consumo de electricidad.

AES opera las plantas hidroeléctricas de Bayano, Estí, Changuinola, La Estrella, Los Valles, además de la planta a base de gas natural de Colón, inversiones en tres proyectos fotovoltaicos y recientemente adquirió una planta eólica en Coclé.

Bolinaga afirmó que las inversiones hechas hasta el momento han estado ajustadas a la ley. Señaló que en el mercado eléctrico es indispensable el principio de la competencia para conseguir precios bajos que beneficien al consumidor final. Como ejemplo se refirió a la licitación de la planta de gas de Colón en la cual Aes ofertó 11.7 centésimos por kilovatio, el más bajo entre las propuestas. “En ningún país hay limite para generar porque va en contra de las tarifas” dijo, y añadió que si se va a someter a discusión una modificación a la Ley 6 se haga a profundidad y se considere todo el sector para el debate.





Source link

Comparte esto: Compartir

Twitter

Facebook



WhatsApp

Imprimir



LinkedIn

Reddit



Tumblr

Pinterest



Pocket

Telegram



Skype



Me gusta esto: Me gusta Cargando...