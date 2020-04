Asep establece mecanismo para que distribuidoras reciban reclamos electrónicos

Asep remitió nota DSAN No. 0832-20 dirigida a José Luis Lloret Soler, Country Manager de las Empresas de Distribución Eléctrica Metro-Oeste S.A. (EDEMET) y Chiriquí S.A. (EDECHI) y nota DSAN No. 0833-20 dirigida a Esteban Barrientos Moreno, gerente general de la Empresa de Distribución Eléctrica Elektra Nortes S.A. (ENSA) indicando las acciones que deben tomar para recibir los reclamos.

