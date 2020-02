Asep avala retirada de cables áereos

En Panamá, donde hace calor todo el año, no abordamos este tema y esta importante estrategia de movilidad peatonal. Un dosel continuo de árboles sobre la acera no solo tiene efectos positivos en la movilidad humana, sino que ecológicamente aporta a la ciudad, generando hábitat y alimento para distintas especies de fauna, aumentando la biodiversidad urbana.

