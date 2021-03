¡Asegurémonos que vuelvan y que se queden!

Entre los retos del año lectivo 2021, está subsanar qué hay NNA con más de 15 meses de no asistir a la escuela. El año pasado, el Ministerio llevó a cabo un proyecto piloto para el regreso a clases semipresenciales, considerando las medidas de bioseguridad imprescindibles, consecuencia de la Covid-19. Algunos resultados preliminares indican que se lograron reinsertar estudiantes que no habían podido acceder al sistema y que no hubo casos de contagios de la comunidad educativa.

En 2020, hubo 10 mil estudiantes no ubicados al cierre del año lectivo. No es aceptable perder ningún NNA. Cuando se cruzan los datos con las cifras del Tribunal Electoral, es evidente que hay una diferencia importante entre quienes deberían estar en el sistema versus la matrícula de estudiantes de MEDUCA. Hay graves deficiencias de cobertura en las etapas de preescolar y la media. En el primer caso, el TE contabiliza 448,793 niños de 0 a 5 años, mientras que el MEDUCA indica que se atienden 97,341 alumnos. Esto supondría un 22% de cobertura de la totalidad de los menores a nivel nacional.

El año lectivo se inicia en modalidad a distancia. Hay datos que preocupan. Según el Centro de Investigación Educativa de Panamá (CIEDU), un 70% de los estudiantes del sector oficial no cuenta con una computadora en casa y el 40% de estudiantes no tiene acceso a internet en casa. En América Latina, sólo el 13% de los niños reciben clases presenciales.

