Aseguran que Nancy Pelosi visitará Taiwán y China lanza una nueva advertencia

“La decisión de viajar o no a Taiwán es solo de la presidenta Pelosi, no de ningún otro país”, dijo el representante republicano de Illinois Darin LaHood, homólogo republicano de Larsen en el grupo de trabajo Estados Unidos-China. “En nuestro sistema democrático, funcionamos con poderes separados pero iguales”.

Los funcionarios también creen que los dirigentes chinos no comprenden del todo la dinámica política de Estados Unidos, lo que lleva a un malentendido sobre la importancia de la posible visita de Pelosi. Los funcionarios dicen que China puede estar confundiendo la visita de Pelosi con una visita oficial de la administración, ya que tanto ella como Biden son demócratas. A los funcionarios de la administración les preocupa que China no separe mucho a Pelosi de Biden, si es que lo hace.

