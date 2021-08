Aseguradoras exigen vacuna para renovar pólizas de salud y vida

Indicó que las personas tienen todo su derecho en no vacunarse, pero lo que la gente no entiende es que esa enfermedad impacta porque gran número de personas necesitan hospitalización, lo que implica pago de gastos médicos que se han incrementado exponencialmente producto de la Covid-19.Añadió que otro grupo pasa a cuidados intensivos o semi intensivo, lo que implica mayores gastos y atención médica. Normalmente el costo de una persona hospitalizada en cuidados intensivos se multiplica por 50 y ese hecho hace que los costos se incrementen más.

