Ascienden a 751 las tumbas sin identificar halladas en otro internado para niños indígenas en Canadá

“Vamos a encontrar más cuerpos y no vamos a parar hasta que encontremos a todos nuestros niños. Vamos a buscar en cada una de las escuelas residenciales y no vamos a parar ahí. Vamos a buscar en todos los sanatorios y hospitales para indígenas y en todos los sitios a los que nuestras gentes fueron llevados y abusados, torturados, maltratados y asesinados”, dijo Cameron.

