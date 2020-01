Ascienden a 16 los muertos por los incendios en Australia

El pueblo pintoresco ya no lo es más, es “gris, no hay color, es doloroso, es pura ceniza y lo único que queda son algunas cosas que todavía se queman. En la carretera todavía se está quemando alrededor, hemos pedido dos escuelas, un club de bolos y casas,. El fuego ha brincado kilómetros”, relata. “Es como un escenario de guerra”, apunta esta salvadoreña que huyó del conflicto interno de El Salvador cuando era niña.

You May Also Like