Asamblea termina otra legislatura en medio de críticas y fricciones

Dijo además que se trató de hacer el trabajo ante muchas críticas, con quienes no están de acuerdo sobre el tema del presupuesto. “El presupuesto es un tema de todos los panameños, cómo nosotros como Asamblea vamos hacer irresponsables de no aprobar un presupuesto cuando se está necesitando para ejecutar , hay muchas cuentas por pagar de los gobiernos anteriores”, precisó.

“Para mí no fue excelente, fue un periodo irregular”, dijo Rodríguez ya que hubo una cantidad de diputados mayores de edad que no pudieron participar como se debía, se trató de hacer virtualmente, demoró poder manejar la información de los proyectos virtuales y eso generó un atraso, pero “estamos tranquilos” con lo que se hizo.

You May Also Like