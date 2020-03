Asamblea también plantea cambios a la Ley de Transparencia

La propuesta de Vásquez también contempla hacer cambios a la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública y establece de forma obligatoria las capacitaciones de los funcionarios y la creación de un calendario público sobre estas funciones. Si por alguna razón las instituciones no pueden suministrar las informaciones que se les pide, deberán, según la propuesta de Vásquez, “sustentar con resolución motivada” la información que no pueden suministrar por ser considerada de carácter confidencial o de acceso restringido.

Una de las propuestas presentada al Legislativo es de la perredista Zulay Rodríguez, que plantea modificar el artículo número 1 de la norma para que no puedan ser divulgadas por un periodo “máximo no renovable de 5 años”, las actas, notas, archivos y otros registros o constancias de las discusiones y actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente o Vicepresidente de la República, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos, así como la transcripción de las reuniones e información obtenida por las Comisiones de la Asamblea cuando se reúnan en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras para recabar información que podría estar incluida en los numerales anteriores.

