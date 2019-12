Asamblea pediría extender las extraordinarias; la semana pasada los diputados no laboraron

Dichas designaciones están pendiente de ratificación en el pleno. De acuerdo a la agenda legislativa, el pleno estaba citado para sesionar a las 10:00 a.m. de este martes 17 de diciembre. Sin embargo, pasada las 12:00 m.d. los diputados no se habían reunido.

Panay indicó que aún falta la discusión del proyecto de ley que modifica la Ley 52 de 2016 que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas. “De no haberse presentado todavía, no va tener el tiempo para poderse aprobar de aquí al 19”, dijo el secretario general.

