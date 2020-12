Asamblea Nacional se niega a entregar informes de planilla ‘cashback’

El único objetivo de la nota a La Prensa del presidente de la AN “no es otro que eludir la normativa constitucional y legal en la materia, además del fallo de la Corte sobre el tema, lo cual considero es un abierto desacato a lo instruido por los magistrados de la Corte. Los supuestos argumentos que esbozan para la elusión constitucional no ameritan siquiera ser considerados, puesto que, a todas luces, las ilegalidades que cometen son más que evidentes” advirtió Bernal, catedrático de derecho constitucional.

Añade que el citado artículo 11 de la Ley de Transparencia se contradice con lo que la misma ley califica como confidencial: la información contenida en los expedientes de personal, aunque, como ya se indicó, la AN insiste en que el personal de la partida 172 no es parte del funcionariado, sino agentes externos.

“Entre los servicios [que prestan], tenemos la de promotores comunales… igualmente estaban los asistentes administrativos”, describió la AN en su carta de entonces, pero haciendo énfasis en que los miembros de este personal no son empleados públicos, sino personas que deben presentar un informe de avance del trabajo que hacen a fin de justificar el pago de sus honorarios, añadió la AN, respondiendo a preguntas de La Prensa sobre las funciones de las mil 700 personas contratadas en esta planilla.

Dado que la Contraloría General de la República respondió a La Prensa que el custodio de la información solicitada por este medio es la AN y que todo trámite de pago de esta planilla debe ir acompañado “de informes de avance” del servicio, este diario solicitó esta información al Legislativo. En caso de no poder entregarla, La Prensa l e propuso al Legislativo que, al menos, le permitiera “verlos físicamente”.

En esta ocasión, La Prensa solicitó a la AN –el pasado 20 de octubre– copia de los contratos por servicios profesionales, así como el informe de recibido a satisfacción del supuesto trabajo realizado por este personal en 2020 y por los cuales –entre marzo y octubre pasados– la AN pagó más de $8 millones.

Por ejemplo, miles de dólares fueron pagados a varios mozos de corral del hipódromo Presidente Remón entre 2011 y 2012. La AN les pagaba en calidad de “consultores”, aunque no efectuaron trabajo alguno. A cambio de un 10% del valor del contrato, devolvían al diputado el restante 90%. Tras la publicación de esta información, un mozo de corral fue golpeado, amordazado y amenazado.

Esta es la cuarta vez –en dos gobiernos distintos y bajo tres presidencias del Órgano Legislativo– que la AN se niega a entregar datos o informes sobre los contratos por servicios profesionales de la partida 172. Esta planilla ha sido motivo de escándalos por fraudes narrados por los propios beneficiados de los contratos, quienes en el pasado han contado cómo debían devolver a funcionarios de la AN más del 90% del valor de los contratos que les fueron otorgados.

