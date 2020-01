Asamblea Nacional se declara en sesión permanente para retirar las reformas constitucionales

Dijo que la forma en que el Legislativo aprobó el proyecto no fue la más acertada. Le pidió al Ejecutivo no apresurarse con un nuevo debate.

Recuerda que el proyecto de acto constitucional ya fue modificado. Y el artículo 119 del Reglamento Interno establece que solo se podrá retirar un proyecto, siempre que no hubiere recibido modificación. Para salvar este escollo usaron el artículo 246, también del Reglamento, que trata sobre la forma de suplir vacíos reglamentarios: “lo no previsto en este Reglamento podrá ser regulado por la Asamblea Nacional mediante proposición aprobada por la mayoría”.

