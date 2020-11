Asamblea Nacional contrata $5.4 millones en siete meses

Los servicios contratados incluyen, por ejemplo, la construcción de una garita en los predios de la Asamblea. Dicho contrato no ha sido firmado ni refrendado, según Panamá Compra. Sin embargo, la propuesta presentada por la empresa interesada, Factory Parts Panamá, S.A., no especifica los costos de cada rubro contratado. La cotización, en cambio, lista los trabajos a realizar pero plantea solo el monto total de la obra, $45 mil 981, que al agregar impuestos suma un gasto para el Legislativo de $49 mil 200.

