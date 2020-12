Asamblea Nacional aprueba reforma de ley para garantizar su continuidad

El 6 de diciembre de este año se realizaron elecciones legislativas bajo fuertes cuestionamientos desde el ámbito interno y desde la comunidad internacional, y en las que no participó la mayoría opositora, que llamó a no votar. El chavismo se impuso con 81% de los 277 curules, en un proceso en el que, según el Consejo Nacional Electoral, se abstuvo de participar casi el 70% de los electores inscritos en el padrón.

La reforma no fue aprobada de forma unánime. Acción Democrática ratificó su respaldo a Guaidó, pero salvó su voto por considerar que la continuidad debería funcionar con el pleno del parlamento y no con la comisión delegada, como se decidió, es decir, solo con los presidentes de las comisiones que integran el parlamento.

