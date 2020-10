Asamblea Nacional aprueba moratoria en el pago de la cuota obrero-patronal

Además, indica que a través de la Resolución No. 383-2020 de 3 de abril de 2020, el Seguro Social suspendió el cobro de multas, recargos e intereses, por el pago tardío de únicamente las planillas de los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2020, otorgando un alivio a las empresas afectadas por las consecuencias de la pandemia; sin embargo, a la fecha, esa entidad no ha concedido una “prórroga” a la moratoria, que ayude a las empresas que se han mantenido afectadas por la crisis.

