Asamblea Legislativa vota por destituir al Fiscal General Raúl Melara

La correlación de fuerzas políticas de la Asamblea permite en este momento poder realizar ese tipo de acciones, aunque el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, les advirtió que no se está siguiendo el debido proceso que manda la Constitución y el Reglamento Interno de la Asamblea, pero su posición no tuvo eco en el Salón Azul, al igual que sus manifestaciones por el “golpe de Estado” que la Asamblea dio esta noche a la Sala de lo Constitucional.

