Asamblea impone agenda propia pese a opinión ciudadana

Legislando en contra de la ciudadanía e imponiendo su agenda. Es así como analistas políticos y ciudadanos consideran que los diputados actuaron en la primera legislatura del cuarto periodo de sesiones ordinarias, que culminó el pasado viernes 28 de octubre.

En la agenda legislativa avalada por los diputados escasearon los proyectos anticorrupción. Tampoco se debatieron los cambios al reglamento interno de la Asamblea, una solicitud de los ciudadanos y una promesa que ha venido reiterando el diputado perredista y presidente del Legislativo, Crispiano Adames.

El viernes, en la clausura de la sesión, Adames señaló que el pleno aprobó 74 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 13, dijo, son ley de la República. Por ejemplo, Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente, indicó que la gestión del Órgano Legislativo estuvo más enfocada en defender un exagerado presupuesto, que en trabajar en leyes que verdaderamente beneficien al país. “Su deber de fiscalización también es muy pobre”.

Asamblea, opacidad y contubernio

“Este periodo legislativo ha sido una pérdida de tiempo. Incluso, estuve personalmente en las instalaciones persiguiendo tres proyectos de ley en Asamblea Nacional, con mis dos hijos, porque por teléfono y whatsApp no me responden ni por cortesía”.

Así lo contó a este medio, Candy Chen, de la Fundación Conciencia Ciudadana, quien le da seguimiento a algunas iniciativas que ha presentado ante el Legislativo.

La ciudadana mostró una foto que se tomó con sus dos hijos y el diputado perredista y presidente de la Comisión de Salud, Trabajo y Desarrollo Social de la Asamblea, Daniel Ramos, cuando se debatía uno de los tres proyectos que ella impulsa y que se encuentran en esa instancia legislativa. Además, los mensajes y llamadas que le ha hecho al diputado para consultarle sobre el avance de las iniciativas, pero que, por ahora, no han sido respondidas.

Chen también hace hincapié en lo difícil que es que las propuestas ciudadanas sean acogidas en la Asamblea, por lo que indicó que “lo peor de todo, es que una vez se culmine un periodo, si el proyecto anterior no se prohijó, se toca proponer de nuevo. Por lo que, debemos volver a presentar por tercera vez varios proyectos”.

¿‘De puertas abiertas’?

Este testimonio contrasta con el discurso de “asamblea de puertas abiertas”, que pregonan los diputados y que fue reiterado en el informe de clausura de las sesiones ordinarias, el pasado viernes 28 de octubre, por el también diputado perredista y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames.

Adames manifestó, entre otras cosas, que “podemos señalar que hemos mantenido las políticas de puertas abiertas, lo cual ha sido el norte de esta administración, en conjunto con los presidentes de las comisiones permanentes”.

Ese día, el presidente de la Asamblea también hizo alarde que ese órgano del Estado aprobó 74 proyectos de ley en tercer debate, de los cuales 13 han sido sancionados por el Ejecutivo. Pese a que la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) domina la Asamblea Nacional con 35 diputados y además, cuentan con el voto de cinco diputados de su aliado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, hubo pocas iniciativas anticorrupción.

Las dos propuestas avaladas por el pleno, sobre esta materia fueron impulsadas por los diputados Juan Diego Vásquez y Gabriel Silva, quienes forman parte de la bancada independiente , que cuenta con cuatro miembros.

No obstante, Adames, hizo referencia, por ejemplo, al proyecto que crea la política criminológica en el país, impulsada por el diputado Juan Diego Vásquez, el proyecto de ley que busca normar el conflicto de intereses que impulsó el independiente Gabriel Silva. También el proyecto que aprueba el convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo y el proyecto que establece la obligatoriedad del tamizaje neonatal.

Dentro de las normas aprobadas que no mencionó el diputado está el proyecto que blinda los cuestionados créditos fiscales en las inversiones turísticas, el proyecto que permite a los gobiernos locales recibir más fondos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización, así como el proyecto que modifica el procedimiento de compra para los municipios y juntas comunales del país.

Por ejemplo, con esta última propuesta se permite a las autoridades locales que las compras menores de $5 mil sean de forma casi directa y con pocos trámites, pues se manejan a través de la caja menuda de las juntas comunales y los municipios. Asimismo el proyecto de ley busca que los alcaldes y representantes de corregimiento, que tenían un cargo público antes de ser electos en sus comunas, puedan escoger el mejor salario. Además, está el proyecto que crea el ministerio de la mujer que permitiría aumentar la planilla aún más.

Los pendientes y la campaña

En tanto, se mantienen pendiente en la agenda legislativa las reformas al Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, que fue una de las promesas hechas por el hoy reelecto presidente del Legislativo. Sin embargo, los diputados decidieron pisar el acelerador con la aprobación de iniciativas legislativas en las dos últimas semanas, para continuar manteniendo presencia en sus circuitos y facilitarse su reelección en 2024.

A los diputados se les ha visto en la inscripción de adherentes. Por ejemplo, el diputado Adames ha hecho giras por el interior del país dando discursos y recientemente, el pasado 29 de octubre, en una finca del empresario Alfredo Mello Alemán en el distrito de Chame, Panamá Oeste posó para una foto, tras una reunión política en la cual participaron miembros del Comité Ejecutivo Nacional, del Consejo Directivo Nacional y de la bancada de diputados en la Asamblea Nacional del PRD.

Las normas aprobadas no son suficientes si se pone en balance las actuaciones de los miembros de ese órgano del Estado, según el analista político, José Stoute. El politólogo considera que la Asamblea “no ha legislado a espaldas de la ciudadanía”, sino “en contra de ella”.

Cree que el periodo transcurrió en un “contubernio” entre el Legislativo y el Ejecutivo, y que la muestra de esto es la ratificación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ariadne García.

Señaló que mientras los diputados hacen alarde de que se aprobaron leyes en beneficio de la ciudadanía no dicen que se aprueban normas para su beneficio, como los proyectos que benefician a los gobiernos locales. Y es que, según Stoute, no es un secreto que los gobiernos locales responden, en su mayoría, a los diputados. “A ellos, no les importan las críticas. Están en plena campaña electoral, aquí no hay otra cosa que la lucha de ellos por la reelección en 2024″, planteó Stoute.

Más allá, Gabriel Tribaldos del Movimiento Independiente Por Panamá, manifestó que el Órgano Legislativo está más preocupado en defender un exagerado presupuesto, más alto que el del congreso colombiano, con un país con más de diez veces la población que Panamá y no en trabajar leyes que verdaderamente beneficien al país.

A su juicio, el deber de fiscalización de la Asamblea “es muy pobre”, prueba de ello, indicó son los funcionarios con “paupérrimo rendimiento que permanecen anclados en un órgano Legislativo cada vez menos transparente y desganado en trabajar, pero sí en despilfarrar los fondos del Estado, con un sentir principalmente clientelar y corrupto, de la mano de un Contralor que es cómplice de muchos de los entuertos”. Recordó que el contralor es nombrado por los diputados.

Pese a las críticas el presidente de la Asamblea indicó en su discurso que “sentimos complacencia por todo lo que aquí hemos hecho. Este ha sido un periodo bastante dinámico y tenso. Tenemos diferencias, debilidades, posiciones externas, pero creo que todos los diputados de todas las bancadas han demostrado ser como una familia, donde existen diferencias (…)”.

En tanto, el presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, dijo que la Asamblea solo ha proyectado oscuridad en este período. “Allí solo hablan de política y como se acomodan para controlar el poder en beneficio de ellos y de sus cúpulas. Están por ellos y para ellos”.

Agregó que junto al Ejecutivo no hicieron nada por el costo de medicamentos. Dijo que no movieron un dedo para solucionar los problemas reales y que más bien se han convertido en una pesada carga para el pueblo. “Vimos, sí, repartidera de millones para más política como lo fue la ley de la Unachi”, señaló.





