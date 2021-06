Asamblea elige magistrados de la Corte Suprema en proceso viciado

Escobar señala que otra razón por la cual no podía ser sometido a elección es porque no figuraba en los listados que envió el Consejo Nacional de la Judicatura, por lo que no podía ser considerado. “La reelección de alguien impuesto de forma inconstitucional es también contrario a la Constitución (…) los diputados oficialistas buscan consolidar el golpe de Estado”, agrega Marinero.

#PolíticaAL | “ @ARENAfraccion no acompañará la reelección del Presidente López Jeréz. Consideramos que el proceso que inició el 1 de mayo fue irregular, no se siguió el debido proceso para separar al Presidente que él sustituyó”. Coordinador de @ARENAfraccion , Dr. @PortilloCuadra pic.twitter.com/lOM2JPwL6K

You May Also Like