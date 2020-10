Asamblea discute en tercer debate el presupuesto general del Estado para 2021

Cuestionó que se le haya recortado 3 millones de dólares a la Universidad Tecnológica de Panamá, mientras que hay dietas de entre 600 a mil dólares a funcionarios que participan en dos o tres directivas. Agregó que no hay inversiones en salud, educación o carreteras. “Este presupuesto no resuelve en nada”, señaló.

La diputada Mayín Correa (Cambio Democrático) calificó este presupuesto de “inmoral”. Toda vez que, según dijo, hay gente que está muriendo de hambre, que no tiene trabajo, sin embargo, el presupuesto no preparado para un país en crisis y más bien es político.

