Arturo Vidal se burló de Richarlison tras derrota de Chile ante Brasil: “¿Y a este payaso quién lo conoce?” | Eliminatorias Qatar 2022 | nczd dtbn | cl | DEPORTE-TOTAL

La selección brasileña venció a Chile por las Eliminatorias Qatar 2022 ; sin embargo, el juego del ‘Scratch’ quedó a deber, ya que ‘La Roja’ fue la que dominó el encuentro, pero no pudo llevarlo al marcador. El más caliente con el resultado fue Arturo Vidal , ya que a su criterio no le cobraron un “claro penal” sobre el final del juego. ‘El rey Arturo’ trasladó su molestia a redes sociales: se burló de Richarlison en su cuenta oficial de Instagram.

