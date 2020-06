Arturo Vidal responde críticas en Chile tras subir mensaje contra el racismo

“Y para los sin memoria, que quieren dejarme mal con el pueblo, que les importan más los colores, que la igualdad en nuestro país. Por eso, yo, dejo la vida en lo que hago, no soy de hablar, soy real y me he ganado todo a pulso…”, agregó el futbolista.

Las críticas en redes sociales no apuntaba al mensaje del futbolista en sí, sino al hecho de que Vidal no mostró un apoyo así de claro al estallido social chileno ocurrido en octubre de 2019.

