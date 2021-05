Arturo Murillo: Arrestado en EE UU el ‘número dos’ de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez | Internacional

Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Murillo, su antiguo “jefe de Gabinete” (asistente principal) Rodrigo Méndez Mendizábal y un funcionario del Ministerio de Defensa de Bolivia no identificado recibieron 602.000 dólares en coimas de parte de los tres estadounidenses detenidos. Estos son propietarios de Bravo Tactical Solutions, una compañía con sede en Florida que actuó de intermediaria entre el Estado boliviano y la proveedora brasileña Cóndor para la compra, por parte de Bolivia, de gases lacrimógenos y otro equipamiento no letal por un valor de aproximadamente 5,6 millones de dólares.

You May Also Like