Artistas… y políticos

Jenner y McConaughey se suman así a otras celebridades como la actriz Cynthia Nixon –famosa por su papel de Miranda Hobbes en la serie Sex and the City– quién busco derrotar al actual gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, en 2018.

Por su parte, Newsom afirma que los proponentes de la elección especial en su contra –cuya convocatoria sumó más de un millón de firmas– no son más que un grupo de republicanos fieles al expresidente Donald Trump, que no creen en el uso de las mascarillas y en la efectividad de las vacunas para combatir el virus.

