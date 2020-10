Artistas por Artistas, la ‘megatón’

El proyecto solidario se planeó en tres meses -entre junio, julio y septiembre- y fue creado para apoyar a cientos de artistas que no pudieron percibir ningún ingreso durante nueve meses. “Muchos de los artistas que presentamos en nuestra cartelera son profesionales de las artes que tienen muchas necesidades por no poder ejercer su oficio”, expresó Sugasti.

“El artista no vive del aplauso”, aseguró. “Una gran mayoría solo vive de las artes, por lo que no han tenido ninguna entrada desde hace meses”. Los cantantes, bailarines y presentadores “donan su tiempo y su talento para ayudar a los demás’, por lo cual Abouganem consideró necesaria una iniciativa en la que se ayudarán entre sí.

You May Also Like